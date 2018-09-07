Как барнаульский «Горзеленхоз» под руководством задержанного за взятку директора распределял миллионы из бюджета

За последние 1,5 года муниципальный «Горзеленхоз» разыграл 106 тендеров на 124,5 млн рублей. Все они прошли по схеме закупки у единственного поставщика. Корреспондент altapress.ru проанализировал все закупки учреждения в 2018 году и убедился, что некоторые из них выглядят подозрительно.

С 2017 года барнаульский «Горзеленхоз» стал в разы чаще размещать заказы на сайте госзакупок. Если в 2014 году он опубликовал 14 тендеров, то в 2017-м — 64. Общая сумма контрактов также увеличилась примерно в 4 раза — с 18 до 81 млн рублей.

В 2018 году организация уже совершила 42 закупки на 43 млн рублей. В их числе контракт на 1,3 млн рублей за право ликвидировать последствия июньского шторма в краевой столице. Директора «Горзеленхоза» Сергей Гончарова обвиняют, что он получил взятку в 222 тыс. рублей от предпринимателя за этот подряд. Сразу после передачи денег руководителя задержали.

Что закупал «Горзеленхоз»?

Как и любое муниципальное учреждение, «Горзеленхоз» проводил тендеры на разные хозяйственные нужды — на вывоз мусора, ремонт автомобилей и техники и т. д. Естественно, были и специфичные закупки — на поставку рассады, изготовление декоративных рамок для клумб или поставку мусорных мешков. Их, кстати, закупили более чем на полмиллиона рублей. Также за полмиллиона рублей «Горзеленхоз» купил «садово-парковый диван».

Как следует из данных сайта госзакупок, «Горзеленхоз» охотно отдавал предписанные ему работы на субподряд. Ведомство разыграло более десятка тендеров на обрезку деревьев, вывод спиленных веток, скашивание газонов, ремонт фонтанов и т.д.

Как проходили закупки?

Все тендеры «Горзеленхоз» проводил в формате закупки у единственного поставщика. Это неконкурентный способ определения контрагента, при котором контракт заключают без формальной процедуры выбора поставщика. Это не запрещено законом. Но эксперты отмечают, что такой формат дает возможности для злоупотреблений с бюджетными деньгами.

Ни в одном заказе нет полной документации и технического задания. Часто вместо текста контракта прикреплен пустой файл. Некоторые контракты прописаны размыто. Так, в одном из договоров на 400 тыс. рублей указано лишь, что поставщик должен предоставить некий «Товар». Но что это за товар и какие требования к нему предъявляются — не уточняется.

На проспекте Ленина опять спиливают деревья. 16 апреля 2016 года. Анна Зайкова

В закупке на грузоперевозки за 1,3 млн рублей, на которой «погорел» Сергей Гончаров, нет текста контракта и нет никаких сведений о победителях торгов, хотя на сайте госзакупок у тендера статус «завершен».

Кто выигрывал?

Тендеры «Горзеленхоза» касались разных сфер, поэтому круг подрядчиков получился широкий. Среди них есть те, кто получил сразу несколько заказов. Больше всего закупок на выполнение работ в 2018 году (всего 5 на 1,371 млн рублей) выиграла компания «РСО-Стандарт», зарегистрированная в квартире на ул. Чайковского в поселке Южный. Согласно данным kartoteka.ru, компания выполняет госконтракты и работает по ним только с «Горзеленхозом».

Три контракта, в том числе на 5,1 млн и 5,8 млн рублей, выиграла компания «Декоративные культуры» — барнаульская сеть магазинов и павильонов по продаже цветов. Это самый крупный поставщик «Горзеленхоза» в 2018 году.

Напомним, 53-летнего Сергея Гончарова обвиняют в получении взятки в крупном размере. Следователи проверяют, как вверенный ему «Горзеленхоз» распоряжался бюджетными деньгами.