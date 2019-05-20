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20 мая 22°C

Стало известно, когда в Барнауле примут новый Генплан

В августе в Барнаульской городской думе представят на рассмотрение Генеральный план развития города. Об этом сообщил заместитель мэра по строительству и земельным отношениям Сергей Дёмин на круглом столе по проблемам застройки территорий, занятых ветхим и аварийным жильем.

Вид на Барнаул.
Вид на Барнаул.
Анна Зайкова

Ежегодно в Барнауле сдается «приличное количество жилья: в последние годы порядка 400−500 тысяч „квадратов“, а будет еще больше», отметил спикер. Будущее строительство должен регулировать новый для краевой столицы Генеральный план, который, уверен Дёмин, примут в этом году.

Сергей Дёмин,
заместитель главы Барнаула по строительству и земельным отношениям:

В последние 2−3 месяца шла работа по устранению замечаний к предложенному проекту Генплана. Мы пока не получили одно согласование от краевого министерства и три федеральных, но их замечания фактически сняты.

Сергей Дёмин, замглавы города Барнаула по строительству и земельным отношениям.
Сергей Дёмин, замглавы города Барнаула по строительству и земельным отношениям.
Анна Зайкова.

Параллельно с генеральным планом «Гипрогор» готовит проект правил землепользования и застройки (ПЗЗ), который должен более подробно описать принципы застройки города и в целом его развития. Документ планируют рассмотреть в сентябре, уточнил Дёмин. Когда его подпишут, Барнаул будет развиваться по-новому. Например, на Потоке можно будет строить не только малоэтажные, но и многоэтажные дома.

Строители призывают всех заинтересованных экспертов, в том числе горожан (через общественные слушания), приложить все усилия, чтобы принять Генеральный план и ПЗЗ. Без этих документов, говорили участники круглого стола, задерживается реализация множества проектов.

Чтобы организовать рациональное строительство на конкретных участках города, мэрия планирует собрать группу специалистов для разработки проектов планировки кварталов. Идею анонсировали еще осенью 2018 года, но пока эксперты не начинали работать в полную силу.

Как разрабатывают Генплан Барнаула

В 2017 году «Гипрогор» и администрация Барнаула представили на публичных слушаниях проект Генерального плана развития городского округа до 2036 года. Однако у горожан и экспертного сообщества к нему было множество замечаний. Первые и единственные слушания по вопросу превратились в эмоциональное обсуждение. Представленный в 2018 году доработанный Генплан опять раскритиковали и отправили на доработку.

Справка

17 мая в Белокурихе состоялся форум «Инновации в недвижимости: новая реальность», который организовал Союз риэлторов Барнаула и Алтая. В его рамках прошел круглый стол «Город в городе», на котором риэлторы, застройщики и чиновники говорили о том, как организовать квартальное строительство на месте ветхого и аварийного жилья, а также промзон.

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