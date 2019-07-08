Часть барнаульского леса оставили в резерве под строительство

Последняя версия проекта Генерального плана развития Барнаула отводит 102 га нагорной части под медицинские объекты. Часть территории уже застроена, а оставшаяся — зарезервирована под новое строительство. Об этом сообщил Владимир Бутаков, заместитель начальника комитета по строительству и архитектуре мэрии.

Владимир Бутаков выступил на экспертном совете по проекту Генерального плана развития Барнаула, который организовала партия «Справедливая Россия». Он отметил, что зона специализированной застройки медкластера значительно сокращена с предыдущей версией и составляет только 102 га, а не 600. Центр участка уже застроен краевой больницей, перинатальным и ортопедическим центрами. Здания и их инфраструктура занимают около 40 га.

Владимир Бутаков,

заместитель начальника комитета по строительству и архитектуре мэрии:

Есть две зоны, которые залесены. Там сейчас не ведется строительство и даже нет предпроектных подготовок. Но они зарезервированы под расширение объектов медицинского кластера.

«Логично развивать территорию, которая уже освоена медицинскими учреждениями (а не строить их на других участках города, — прим. ред.), — заметил Бутаков. — Явное преимущество этого проектного решения — появление большой лесопарковой зоны».

Также он отметил, что раньше коэффициент застройки (отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка) был 0,8%, то сейчас 0,3%. То есть предполагаемая плотность новых зданий в лесу стала ниже.

Горожане опасаются, что на зарезервированных участках построят коммерческие объекты медназначения. Слушатели отметили, что ленточный бор — это единая экосистема, которая пока существует. Пора остановить там строительство, защитить территорию законодательно, а новые объекты строить по соседству на Моховой поляне.

Андрей Суртаев,

архитектор , руководитель мастерской «Архигрупп»:

60 га леса все равно вырубается: под хорошее или под плохое. Рядом есть Моховая поляна — вырубленный участок земли, который представляет из себя помойку, огороды, и сейчас там начинают понемногу строить многоэтажное жилье. Есть ли возможность перенести объекты медкластера на эту поляну?

Как выяснилось сделать это невозможно, так как земля на Моховой поляне федеральная, а не краевая.

Участки медкластера , зарезервированные в лесу

29 мая правительство Алтайского края зарезервировало участки на три года (постановление № 193 от 29 мая 2019 года). Назначение: для краевых объектов капитального строительства медицинского назначения, а также объектов рекреации.

В перечне всего 9 участков. В том числе крупные по обе стороны от Моховой поляны: 22:63:000000:165 и 22:63:050648:6, которые по проекту генплана приобретают статус лесопарка, но пока предназначены для строительства дополнительных объектов медкластера, следует из публичной кадастровой карты.