Часть барнаульского леса оставили в резерве под строительство

Владимир Бутаков выступил на экспертном совете по проекту Генерального плана развития Барнаула, который организовала партия «Справедливая Россия». Он отметил, что зона специализированной застройки медкластера значительно сокращена с предыдущей версией и составляет только 102 га, а не 600. Центр участка уже застроен краевой больницей, перинатальным и ортопедическим центрами. Здания и их инфраструктура занимают около 40 га.
Владимир Бутаков,
заместитель начальника комитета по строительству и архитектуре мэрии:
Есть две зоны, которые залесены. Там сейчас не ведется строительство и даже нет предпроектных подготовок. Но они зарезервированы под расширение объектов медицинского кластера.
«Логично развивать территорию, которая уже освоена медицинскими учреждениями (а не строить их на других участках города, — прим. ред.), — заметил Бутаков. — Явное преимущество этого проектного решения — появление большой лесопарковой зоны».
Также он отметил, что раньше коэффициент застройки (отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка) был 0,8%, то сейчас 0,3%. То есть предполагаемая плотность новых зданий в лесу стала ниже.
Горожане опасаются, что на зарезервированных участках построят коммерческие объекты медназначения. Слушатели отметили, что ленточный бор — это единая экосистема, которая пока существует. Пора остановить там строительство, защитить территорию законодательно, а новые объекты строить по соседству на Моховой поляне.
Андрей Суртаев,
архитектор, руководитель мастерской «Архигрупп»:
60 га леса все равно вырубается: под хорошее или под плохое. Рядом есть Моховая поляна — вырубленный участок земли, который представляет из себя помойку, огороды, и сейчас там начинают понемногу строить многоэтажное жилье. Есть ли возможность перенести объекты медкластера на эту поляну?
Как выяснилось сделать это невозможно, так как земля на Моховой поляне федеральная, а не краевая.
Участки медкластера, зарезервированные в лесу
29 мая правительство Алтайского края зарезервировало участки на три года (постановление № 193 от 29 мая 2019 года). Назначение: для краевых объектов капитального строительства медицинского назначения, а также объектов рекреации.
В перечне всего 9 участков. В том числе крупные по обе стороны от Моховой поляны: 22:63:000000:165 и 22:63:050648:6, которые по проекту генплана приобретают статус лесопарка, но пока предназначены для строительства дополнительных объектов медкластера, следует из публичной кадастровой карты.
- 22:63:000000:165
- 22:63:000000:166
- 22:63:050647:11
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- 22:63:050647:14
- 22:63:050648:6
- 22:63:050803:99
- 22:63:050647:50
- 22:63:050647:159