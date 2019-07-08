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8 июля 26°C

Часть барнаульского леса оставили в резерве под строительство

Последняя версия проекта Генерального плана развития Барнаула отводит 102 га нагорной части под медицинские объекты. Часть территории уже застроена, а оставшаяся — зарезервирована под новое строительство. Об этом сообщил Владимир Бутаков, заместитель начальника комитета по строительству и архитектуре мэрии.

"Трасса здоровья".
"Трасса здоровья".
Altapress.ru

Владимир Бутаков выступил на экспертном совете по проекту Генерального плана развития Барнаула, который организовала партия «Справедливая Россия». Он отметил, что зона специализированной застройки медкластера значительно сокращена с предыдущей версией и составляет только 102 га, а не 600. Центр участка уже застроен краевой больницей, перинатальным и ортопедическим центрами. Здания и их инфраструктура занимают около 40 га.

Владимир Бутаков,
заместитель начальника комитета по строительству и архитектуре мэрии:

Есть две зоны, которые залесены. Там сейчас не ведется строительство и даже нет предпроектных подготовок. Но они зарезервированы под расширение объектов медицинского кластера.

«Логично развивать территорию, которая уже освоена медицинскими учреждениями (а не строить их на других участках города, — прим. ред.), — заметил Бутаков. — Явное преимущество этого проектного решения — появление большой лесопарковой зоны».

Также он отметил, что раньше коэффициент застройки (отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка) был 0,8%, то сейчас 0,3%. То есть предполагаемая плотность новых зданий в лесу стала ниже.

Горожане опасаются, что на зарезервированных участках построят коммерческие объекты медназначения. Слушатели отметили, что ленточный бор — это единая экосистема, которая пока существует. Пора остановить там строительство, защитить территорию законодательно, а новые объекты строить по соседству на Моховой поляне.

Андрей Суртаев,
архитектор, руководитель мастерской «Архигрупп»:

60 га леса все равно вырубается: под хорошее или под плохое. Рядом есть Моховая поляна — вырубленный участок земли, который представляет из себя помойку, огороды, и сейчас там начинают понемногу строить многоэтажное жилье. Есть ли возможность перенести объекты медкластера на эту поляну?

Как выяснилось сделать это невозможно, так как земля на Моховой поляне федеральная, а не краевая.

Участки медкластера, зарезервированные в лесу

29 мая правительство Алтайского края зарезервировало участки на три года (постановление № 193 от 29 мая 2019 года). Назначение: для краевых объектов капитального строительства медицинского назначения, а также объектов рекреации.

В перечне всего 9 участков. В том числе крупные по обе стороны от Моховой поляны: 22:63:000000:165 и 22:63:050648:6, которые по проекту генплана приобретают статус лесопарка, но пока предназначены для строительства дополнительных объектов медкластера, следует из публичной кадастровой карты.

  1. 22:63:000000:165
  2. 22:63:000000:166
  3. 22:63:050647:11
  4. 22:63:050647:13
  5. 22:63:050647:14
  6. 22:63:050648:6
  7. 22:63:050803:99
  8. 22:63:050647:50
  9. 22:63:050647:159
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