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4 июля 25°C

Барнаульцев пугают строительством полигона ТБО в Бельмесево

Барнаульцы получают сообщения о том, что в районе поселка Бельмесево запланирован полигон для твердых бытовых отходов. Мэрия заявила порталу Barnaul22, что это ложь. Такого объекта в проекте генплана рядом с поселком нет.

Раздельный сбор мусора, контейнеры.
Раздельный сбор мусора, контейнеры.
Stolbovsky/commons.wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

В сообщениях говорится, что «администрации с. Лебяжье пояснили, что полигон хотят размещать возле Бельмесево. Роза ветров такова, что вся вонь пойдет на Сибирскую долину».

Горожан призывают подать коллективные возражения в районную администрацию. Жаловаться призывают жителей Бельмесево и соседних поселков Сибирская долина, Радужный, Лебяжье.

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города официально заявляет, что распространяемая информация является заведомо ложной. Проектом Генерального плана городского округа — города Барнаула не предусмотрено размещение полигона в границах городского округа.

Напомним, что споры о месте размещения полигона ТБО по первой версии проекта генплана Барнаула, стали основной причиной, по которой его завернули. Тогда площадку «нарисовали» как раз рядом с Бельмесево на территории бывшей воинской части.

Позже в администрации Барнаула сообщали, что в городе не могут разместить новый полигон, который бы отвечал действующим нормативам. Возможно, ТБО будут складировать на территории одного из районов, который примыкает к Барнаулу. Точное место размещения площадки пока не называли.

До 15 июля в Барнауле проходят публичные обсуждения проекта генерального плана. Барнаульцам предлагают оставлять замечания и предложения.

Посмотреть проект Генерального плана

Оставить замечание или предложение

Задать вопросы можно по телефонам: 37−14−31, 37−14−33, 37−14−35, 37−14−37.

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