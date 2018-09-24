В проекте генплана не решили проблему утилизации мусора в Барнауле

В проекте генерального плана развития Барнаула не нашлось ответа на вопрос, как городу решить проблему утилизации мусора. Эксперты заявляют, что в городе нет подходящего участка для размещения полигона ТБО, а анонсированное мэрией строительство мусоросортировочного завода — спорное решение.

Действующий полигон ТБО в Барнауле. Анна Зайкова

Где для Барнаула построят полигон ТБО

На заседании Общественной палаты, где представляли проект генерального плана городского округа Барнаул, подняли вопрос строительства полигона ТБО. Замначальника городского комитета по строительству, архитектуре и развитию Сергей Боженко напомнил, что работающая свалка на пр. Космонавтов заполнена на 70−80%. Через некоторое время ее нужно закрывать, а территорию рекультивировать. Построить новый полигон в городе невозможно.

Виктор Резников,

помощник директора Института водных и экологических проблем СО РАН ( ИВЭП):

Любой участок в границах городского округа Барнаул имеет ограничения для размещения полигона ТБО. Например, находится в санзоне аэропорта, водозаборов или других особых охраняемых зон.

Территорию можно найти в Первомайском или Павловском районах. Сергей Боженко показал на карте примерное размещение двух площадок и сообщил, что СО РАН (ИВЭП) в рамках отдельного контракта готов разработать конкретные проекты.

Но и там не все просто. Виктор Резников напоминает, что в период приватизации жители сел Алтайского края приобретали паи земли. Теперь практически все участки, граничащие с Барнаулом, в частной собственности. Как показывает практика, построить что-либо на ней практически невозможно.

Виктор Резников,

помощник директора Института водных и экологических проблем СО РАН ( ИВЭП):

Когда мы проектировали Солонешенскую ГЭС, выяснилось, что небольшим участком в самом центре будущего строительства владеет местная жительница. Она запросила за него такую сумму, что инвесторы развернулись и ушли. Также и с сельхозземлями около Барнаула. Выбрать подходящий участок будет сложно как раз поэтому.

Действующий полигон ТБО в Барнауле. Анна Зайкова

Спасет ли ситуацию мусоросортировка

Частично решить вопрос уже в ближайшее время можно, если построить в Барнауле мусоросортировочный завод, пояснил членам Общественной палаты Боженко.

Сергей Боженко,

замначальника комитета по строительству , архитектуре и развитию Барнаула:

Принято решение построить два мусосросортировочных предприятия мощностью до 150 тонн мусора в год. В настоящее время компания «Эко-комплекс», которая эксплуатирует действующий полигон ТБО, проявила интерес к проекту. Для нее в северной промзоне города выделен участок 3,5 га для мусосросортировочного комплекса. Также подходящие участки есть в двух районах Барнаула.

Однако Резников сомневается в этих проектах. Он считает, что строить мусороперерабатывающиее предприятие нужно рядом с полигоном ТБО. «После сортировки остаются фракции для захоронения. Согласитесь, что везти их потом на полигон, который далеко расположен, это дорого и приведет к повышению тарифов на утилизацию мусора», — говорит эксперт из СО РАН (ИВЭП).

Проблема остается

Публичные слушания по генплану Барнаула. vk.com/barneos22

Принять проект генерального плана развития Барнаула планировали в 2017 года. Городу он нужен по нескольким причинам. Например, поменялось законодательство, регулирующее градостроительство и нужно было привести документы в порядок.

Также в действующем генплане допущена концептуальная ошибка: разработчики считали, что численность населения города в ближайшие годы вырастет до миллиона человек. Соответственно заложенные в документ векторы развития Барнаула оказались неактуальными.

Однако городу не удалось принять проект генплана. На публичных слушаниях барнаульцы восстали против строительства полигона на Змеиногорском тракте. Эксперты доказывали, что предложенная разработчиками площадка находится в водоохранной зоне.

После поправок проект вновь предложили для рассмотрения. На заседание городской думы его планируют вынести в ноябре.