В Барнауле по тропинке между школой и детсадом во все стороны ездил автомобиль

Барнаулец опубликовал в интернет-сообществе « Барнаул 22 » видео, на котором маленький автомобиль объезжает пешеходов на тротуаре.

Автомобиль ездил по тротуару между школой и детсадом.

Машинка каталась утром между школой № 89 и детсадом № 179 — мимо дома № 18 по улице Шукшина.

«Пришлось ехать не по дорожке из-за пешеходов. Однако, объехав препятствие в виде идущих людей, водитель вновь заехал на асфальт. А что, удобно, у нас же все для людей», — с иронией отметил автор видео.



При этом, добавил автор видео, автомобиль проехал по тротуару вначале в одну сторону, а потом в другую. Судя по всему, привезли ребенка в образовательное учреждение.

По словам местных жителей, водители давно облюбовали этот газон и этот тротуар для пешеходов.

Ранее мстительные барнаульцы превратили в «парашамобиль» машину одного из настырных водителей.