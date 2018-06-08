В Барнауле после ДТП автомобиль Hyundai влетел в опору ЛЭП. Фото : Сергей Забужко в vk.com/barneos22. В Барнауле после ДТП автомобиль Hyundai влетел в опору ЛЭП. Фото : Сергей Забужко в vk.com/barneos22.

По предварительной информации, ДТП произошло в 7:10 утра на проспекте Ленина,203. Автомобиль Hyundai Matrix под управлением 51-летнего водителя на нерегулируемом перекрестке при движении со второстепенной дороги не уступил УАЗу. После этого иномарка врезалась в опору ЛЭП.

На снимках с места ДТП видно, что автомобиль Hyundai Matrix от удара сильно смяло.

Водитель иномарки получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали в городскую больницу №1.

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