В Барнауле утром 8 июня автомобиль Hyundai Matrix врезался в столб. Водителя увезли в больницу, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД города.
В Барнауле после ДТП автомобиль Hyundai влетел в опору ЛЭП. Фото : Сергей Забужко в vk.com/barneos22.
В Барнауле после ДТП автомобиль Hyundai влетел в опору ЛЭП. Фото : Сергей Забужко в vk.com/barneos22.
По предварительной информации, ДТП произошло в 7:10 утра на проспекте Ленина,203. Автомобиль Hyundai Matrix под управлением 51-летнего водителя на нерегулируемом перекрестке при движении со второстепенной дороги не уступил УАЗу. После этого иномарка врезалась в опору ЛЭП.
На снимках с места ДТП видно, что автомобиль Hyundai Matrix от удара сильно смяло.
Водитель иномарки получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали в городскую больницу №1.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.