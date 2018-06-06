В Барнауле автомобиль BMW X5 сбил девочку на пешеходном переходе

ДТП произошло на улице Кутузова,78. По предварительной информации, автомобиль BMW X5 под управлением 53-летнего водителя сбил 11-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка получила травмы, ее госпитализировали.

Напомним, в Барнауле вечером 5 июня также сбили 7-летнего ребенка.

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