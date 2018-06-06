В Барнауле во дворе дома Toyota сбила 7-летнего ребенка

ДТП произошло в 18:15 во дворе у дома на улице Сухэ-Батора,8. По предварительной информации, автомобиль Toyota Corolla ехал по дворовому проезду и сбил 7-летнего ребенка. За рулем автомобиля был 32-летний мужчина.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в горбольницу №1.

Напомним, в Барнауле 4 июня автомобиль такси сбил мужчину на пешеходном переход.

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