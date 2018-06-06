В Барнауле ищут водителя, который сбил мужчину и уехал

ДТП произошло в 17:00 на улице Попова,214. Красная иномарка сбила мужчину. Известно, что машина — седан.

Всех, кто что-либо знает о случившемся, просят сообщить по телефонам: 393-605 либо 391-090, 393-555, или 02.

Напомним, в Барнауле вечером 5 июня автомобиль Toyota сбил пешехода.

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