В Барнауле продлят автобусный маршрут № 70

С 7 декабря автобус будет ходить по схеме:
- ул.Байкальская, Рудная, Байкальская,.Вечерняя, Кутузова, Загородная, Челюскинцев, Гоголя, пр. Красноармейский, ул. Пушкина, пр. Социалистический, ул. Ползунова, пр. Ленина, улПионеров, пр. Калинина, ул. Кулагина, Маяковского.
Маршрут автобуса № 70 в Барнауле.
barnaul.org
Запуск пока тестовом режиме, чтобы определить потребности жителей в транспортном обслуживании, отметили в мэрии.
Ранее сообщалось, что Барнаульский автовокзал возобновил автобусный маршрут до известного горнолыжного курорта Шерегеш.