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Автоновости

В Барнауле продлят автобусный маршрут № 70

Автобусный маршрут № 70 в тестовом режиме продлят до микрорайона Восточного, сообщили в администрации Барнаула.

Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
altapress.ru

С 7 декабря автобус будет ходить по схеме:

  • ул.Байкальская, Рудная, Байкальская,.Вечерняя, Кутузова, Загородная, Челюскинцев, Гоголя, пр. Красноармейский, ул. Пушкина, пр. Социалистический, ул. Ползунова, пр. Ленина, улПионеров, пр. Калинина, ул. Кулагина, Маяковского.
Маршрут автобуса №70 в Барнауле.
Маршрут автобуса № 70 в Барнауле.
barnaul.org

Запуск пока тестовом режиме, чтобы определить потребности жителей в транспортном обслуживании, отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что Барнаульский автовокзал возобновил автобусный маршрут до известного горнолыжного курорта Шерегеш.

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