Из Барнаула запустят автобус в Шерегеш

Барнаульский автовокзал возобновил автобусный маршрут до известного горнолыжного курорта Шерегеш. Уехать можно по пятницам.

Автобус маршрутом Барнаул — Таштагол проходит через Целинное, Ельцовку и Шерегеш.

Из Барнаула он отбывает по пятницам в 21:30, в Шерегеш пассажиры прибывают в 6:20, в Таштагол — в 7:00.

Обратно из Таштагола автобус отправляется в 18:30, из Шерегеша — в 19:10, прибывает в Барнаул в 4:00.

Шерегеш , горы. Рита Перегудова , altapress.ru

На маршруте будут автобусы KIA GrandBird на 43 места. У пассажира есть возможность бесплатно провезти один комплект лыжного инвентаря.

Первый рейс будет 27 ноября. Предварительная продажа билетов начинается за 10 дней до отправления.

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