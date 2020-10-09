Как совершить путешествие выходного дня в Кемерово: путеводитель altapress.ru с местами, ценами и ГУЛАГом

Ну и что смотреть в Кемерове? Казалось бы, крохотный городок с 500 тыс. жителей, шахты да ТЭЦ, однако не все так просто. Altapress.ru побывал в гостях у соседей и рассказывает, как живет регион с точки зрения туризма.

Что посмотреть в Кемерове

Город образовался из нескольких окрестных деревень в 1918 году. Историческое название — Щегловск. Позже его переименовали по названию рудника. Кемерово мог еще называться Угледаром, Томьбассом, Сибугольском или Краснохимиком.

Любителям музеев

Чем славится Кузбасс? Смешной вопрос. Но если вы все же не знаете ответа, то посетите Кузнецкий геологический музей. Пять тысяч самородков, камней и минералов, геологических инструментов и многое другое расскажут о богатстве не только Кемеровской области, но и России — от Кольского полуострова до Дальнего Востока.

Много нового здесь можно узнать и о своем регионе — отдельный зал отдан под минералы Алтайского края и Республики Алтай. Посмотреть на флору и фауну возрастом в миллиард лет? Легко. Раковины, панцири, части известковых скелетов, отпечатки листьев и стеблей и окаменелые стволы деревьев — древние экспонаты на любой вкус.

Кузнецкий геологический музей. kuzstu.ru.

Самый старый экспонат музея — кристаллический сланец и мрамор из Республики Саха, их возраст — 3,9 млрд лет (напомним, что Земля существует 4,6 млрд лет).

В историческом отделе можно узнать, как живут и работают геологи, как в прошлом веке они прокладывали дороги в нехоженой тайге, устанавливали точные географические координаты и зачем им были нужны магниты.

Если устали от земли — отправляйтесь в космос, а точнее, в Музей космонавта А. А. Леонова. Он находится в здании Кемеровского аэропорта.

Алексей Архипович Леонов — первый космонавт, вышедший в открытый космос. Уроженец села Листвянка Кемеровской области.

«Над Черным морем». Алексей Леонов.

Главный экспонат — личный скафандр Леонова, который он передал аэропорту еще при жизни. У здания аэропорта стоит Як-18. На таком начинал летать весь первый состав отряда космонавтов, в том числе и Юрий Гагарин. Еще одна изюминка — спускаемая капсула «Союза-22». В ней в 2012 году космонавты добрались до Земли с МКС.

Мало кто знает, что Алексей Леонов — художник. На его картинах не только рокот космодрома, но и трава у дома, и плеск моря, и тишь лугов. В дуэте с художником-фантастом Андреем Соколовым он создал серию космических почтовых марок, которую можно увидеть в музее. Посещение музея бесплатное.

Любителям музеев-заповедников

Недалеко от набережной находится музей-заповедник «Красная Горка». Именно на этом месте был открыт Кузнецкий каменноугольный бассейн.

Сибирский рудознатец Михайло Волков в 1721 году обнаружил Горелую гору, а в ней — пласт каменного угля. С этого началось освоение Кузбасса.

В Музее индустриальной истории вам подробно расскажут, как нашли уголь и как американцы в составе индустриальной колонии в 20-х годах прошлого века ставили на ноги угольную промышленность.

«Памяти шахтерам Кузбасса». Екатерина Карзова.

В экспозиции «Шахта» реконструирован угольный забой. Вас проведут к старой штольне, откуда добывали уголь, и расскажут обо всех горняцких профессиях — от исчезнувших коногонов и лампоносов до современных маркшейдеров. Цена 150 рублей.

На территории заповедника находятся первые кирпичные городские постройки. Да еще какие! Настоящие таунхаусы по проекту голландского архитектора Йоханнеса ван Лохема. Первые дома с коммунальными условиями для рабочих. Местные прозвали их «колбасы» за вытянутую форму.

Неподалеку располагается скульптура «Памяти шахтерам Кузбасса» — работа Эрнста Неизвестного. Она изображает шахтера, раскрывшего городу свое горящее сердце-уголек. И оно действительно «горит», как Вечный огонь, — все время работает красная подсветка. Скульптор создал работу в Нью-Йорке, затем морским и автотранспортом ее больше месяца везли в Кемерово.

Любителям неспешных прогулок

Любимое место отдыха кемеровчан — набережная на реке Томь, которая делит город на две части. Тут есть где пофотаться — по дороге расположены занятные скульптуры. К примеру, памятник реке Томь. Молодую женщину, сидящую на камне, можно перепутать с Русалочкой. В ногах у нее — рыбки, в волосах — летящие птицы.

Летом набережная — место, где собираются уличные музыканты. Под рок и джаз горожане занимаются спортом, катаются на велосипедах и роликах. А с зеленого холма напротив желтеют большие буквы КУЗБАСС (в Барнауле буквы на Оби круче. — Прим. ред.).

Кемерово Пресс-служба АО ХК «СДС»

С детьми можно отправиться в «Парк чудес» и покататься на 30 аттракционах. В парке часто устраивают праздники и тематические дни. Любимейший для кемеровчан — «День мороженного»: участвуешь в конкурсах — получаешь сладкий приз.

По выходным тут проходят игровые мероприятия, где детей развлекают аниматоры, устраивают им дискотеки. А после — вечер танцев для людей постарше.

Еще одним место притяжения горожан является сквер «Парк ангелов», который был создан в 2019 году на месте сгоревшей «Зимней вишни».

Он разделен на несколько зон. Здесь и башня, символизирующая Кузнецкую крепость, и ротонда, и фонтан, по которому летом бегают ребята, и детская площадка, и амфитеатр.

Парк Ангелов. Пресс-служба АО ХК «СДС». Парк Ангелов. Пресс-служба АО ХК «СДС». Парк Ангелов. Пресс-служба АО ХК «СДС».

Татьяна Доменко,

кемеровчанка:

— Сквером занимался американский ландшафтный дизайнер Джон Вайдман. По его задумке, это должно быть место, где жизнь побеждает смерть. Сюда постоянно приходят дети. Я много общалась с семьями погибших и ни разу не слышала негативных отзывов. Для создателей это было принципиальным моментом. Но лично я не могу его посещать.

В парке построили часовню, внутри которой выбиты имена погибших во время трагедии. По кругу посажены 60 сосен в память о каждом из них. Под деревьями — металлические пластины с цитатами мыслителей и классиков о ценности жизни.

Для верующих

Собор Николая Чудотворца — одна из главных святынь города. Впервые храм на этом месте появился в 1846 году. После разрушений, реконструкций, закрытий и открытий в 1980-х годах здание отремонтировали и заменили все деревянные стены на каменные.

Необычно выглядит Приход Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви. Небольшое белое здание сочетает в себе готические и современные традиции. Храм был освящен в 2009 году. Это вторая католическая церковь в Кузбассе, первая двумя годами ранее была построена в Новокузнецке.

Храм Святой Троицы в Кемерово. prihod.ru.

Один из самых красивых в городе — белоснежный храм Святой Троицы, возвышающийся над Кузбасским парком. Выполнен он в классическом русском стиле и вмещает в себя 900 человек. Храм построен на средства прихожан в 2005 году.

Игрушку-гжель напоминает храм Казанской иконы Божьей Матери. В его основании лежит камень со святой горы Фавор, что расположена на севере Израиля, недалеко от места рождения Иисуса Христа. А в Знаменском кафедральном соборе хранится частичка мощей Николая Чудотворца.

Любителям театра

Плотную культурную программу города обеспечивают пять театров. В областном театре драмы им. А. В. Луначарского можно посмотреть все — от современной драматургии до отечественной и зарубежной классики. Театр создан в 1934 году, здание выполнено в стиле сталинского ампира. Кемеровчане очень любят фотографироваться у его величественных колон.

Расслабиться и послушать приятный вокал можно в Музыкальном театре Кузбасса. Посетить с ребенком стоит театр кукол им. А. Гайдара. Там широкий репертуар для детей от трех до шести лет: «Колобок», «Айболит», «Алиса в Стране чудес» — сказки на любой вкус. В театре для детей и молодежи будет интересно, и взрослым. Это не требует доказательств: барнаульцам достаточно вспомнить спектакль «Электра» по пьесе Жана Жироду, привезенный к нам на III Золотухинский фестиваль.

Место , где построят театр оперы и балета. Екатерина Карзова.

Интересен и театр-студия «Ложа», созданный Евгением Гришковцом в 1990 году. Все актеры — любители, но они могут дать фору профессионалам. Театр — лауреат международных фестивалей в Бельгии, Австрии, Южной Корее и Великобритании, номинант «Золотой маски». Постановки здесь полудокументальные и импровизированные.

Скоро культурных пространств в Кемерове станет больше — к 2023 году в городе планируется построить театр оперы и балета.

Ситуация с пандемией

В регионе продлили режим повышенной готовности до 31 октября, а изоляцию для людей старше 65 лет — до 14 октября.

Театры и кинотеатры в Кузбассе закрыты, массовые мероприятия не проводятся. Власти рекомендуют не посещать кафе. Гулять еще можно.

Кемерово. Екатерина Карзова.

Цены в гостиницах и отелях Кемерова

Снять койку в хостеле можно за 500 рублей за ночь. Апартаменты на двоих — в среднем около 2 тыс. рублей. Снять на сутки квартиру в центре города — 1,5 тыс. рублей.

В Кемерове можно найти гостиницы от 1,8 тыс. рублей за ночь в двухместном номере, например в «Спорт-отеле». В гостинице «Изумруд» есть варианты еще бюджетнее — от 900 рублей.

В четырехзвездочном «Азимуте» номер на двоих за сутки обойдется от 3,8 тыс. рублей и выше. В пятизвездочном «Томь RIVER PLAZA HOTEL» у набережной в центре города — от 6 тыс. рублей.

В «Томской писанице». Вид на Томь. Анастасия Корягина , altapress.ru Кузнецкая крепость в Новокузнецке. Мария Кротова для altapress.ru Шорский национальный парк. shorskynp.ru В «Томской писанице». Анастасия Корягина , altapress.ru

Что еще нужно посетить в Кузбассе