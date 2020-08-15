Роспотребнадзор ограничит доступ в популярное туристическое место в Горном Алтае

Эпизоотия зафиксирована на трех участках плато Укок. На этой территории теперь живут сурки, у которых выявлены чумные блох, и их много: «Здесь высокая численность носителей: серого сурка — на отдельных участках до 400 особей на квадратный километр; длиннохвостого суслика, даурской пищухи».
Как ранее сообщалось, люди могут заразиться чумой от шкурок сурка при охоте и их разделке, а также «через укусы зараженных блох и клещей, остающихся в норах грызунов после гибели от чумы их хозяев».
«Увеличивается площадь природного очага, расширяется ареал чумного микроба, где находятся потенциально зараженные блохи и животные. В том числе штаммы выявлены на плато Укок, оно захватывает еще и Улаганский район.
Туда ездит много туристов, плато считается зоной покоя, и сейчас мы принимаем меры, чтобы прекратить туда доступ туристов», — сказал 14 августа сотрудник управления Роспотребнадзора по Республике Алтай агентству ТАСС.
Собеседник ведомства пояснил, что территория очень большая, имеет много точек доступа, и, конечно, огородить ее или выставить посты невозможно. Поэтому будет вестись информационно-разъяснительная работа, людей будут предупреждать об опасности.
Расположенному в Кош-Агачском районе Сайлюгемскому нацпарку рекомендуют не проводить экскурсии. Впрочем, по мнению журналистов портала, исполнить запрет на посещение плато Укок практически невозможно.
Как ранее сообщал Altapress.ru, заражение людей возможно в первую очередь при разделке сурков, в случае браконьерской охоты на них, или через укусы заражённых блох и клещей, остающихся в норах грызунов после гибели от чумы их хозяев. В Республике Алтай на 14 августа вакцинировали от чумы более 18 тыс. человек.