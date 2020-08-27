В Барнауле проверят таксистов: есть ли техосмотр, медосмотр, шашечки и детские кресла

Профилактическое мероприятие проводят сотрудники барнаульской Госавтоинспекции.

«Направлено на предупреждение и пресечение нарушений действующего законодательства при перевозке пассажиров и багажа легковыми такси. Кроме того, направлено на предотвращение деятельности нелегальных такси», — пояснили в мэрии главные цели.