В Барнауле проверят таксистов: есть ли техосмотр, медосмотр, шашечки и детские кресла

Профилактическое мероприятие проводят сотрудники барнаульской Госавтоинспекции.
«Направлено на предупреждение и пресечение нарушений действующего законодательства при перевозке пассажиров и багажа легковыми такси. Кроме того, направлено на предотвращение деятельности нелегальных такси», — пояснили в мэрии главные цели.
Сотрудники ГИБДД проверят путевые листы с отметкой о предрейсовом медосмотре, документы о прохождении техосмотра автомобиля и спецразрешение, дающее право на перевозку людей.
Также проверят наличие знаний ПДД, специальной цветографической схемы на автомобиле и опознавательного фонаря такси.
Особое внимание уделят наличию в салоне автомобиля детских удерживающих устройств — для перевозки несовершеннолетних пассажиров.
Ранее в Барнауле по программе соцподдержки населения купили новый автомобиль социального такси.