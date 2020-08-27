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В Барнауле проверят таксистов: есть ли техосмотр, медосмотр, шашечки и детские кресла

В Барнауле для улучшения качества и безопасности услуги «такси», а также ради отсева серых перевозок проверят местных таксистов, сообщает мэрия города.

Таксист.
Таксист.
кадр из фильма "Бриллиантовая рука".

Профилактическое мероприятие проводят сотрудники барнаульской Госавтоинспекции.

«Направлено на предупреждение и пресечение нарушений действующего законодательства при перевозке пассажиров и багажа легковыми такси. Кроме того, направлено на предотвращение деятельности нелегальных такси», — пояснили в мэрии главные цели.

Сотрудники ГИБДД проверят путевые листы с отметкой о предрейсовом медосмотре, документы о прохождении техосмотра автомобиля и спецразрешение, дающее право на перевозку людей.

Также проверят наличие знаний ПДД, специальной цветографической схемы на автомобиле и опознавательного фонаря такси.

Особое внимание уделят наличию в салоне автомобиля детских удерживающих устройств — для перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Ранее в Барнауле по программе соцподдержки населения купили новый автомобиль социального такси.

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