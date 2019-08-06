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Автоновости

В Барнауле снова перекроют дороги из-за ремонта на проспекте Ленина

9 августа дорожники начнут ремонтировать трамвайные пути на пр. Ленина в Барнауле. Из-за этого для проезда закроют несколько участков улиц, сообщают в мэрии.

На проспекте Ленина срубили деревья.
На проспекте Ленина срубили деревья.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Планируется перекрыть движение по ул. Матросова и ул. Аносова (в районе пресечения их с пр. Ленина).

Проезд будет закрыт с 22:00 9 августа до 24:00 19 августа.

В эти дни движение автобусов по маршрутам № 6, 17, 24, 53 организуют по следующей схеме: …пр. Ленина — разворот на пересечении пр. Ленина с ул. Аносова — пр. Ленина — ул. Матросова, далее — по маршрутам.

Движение трамваев не изменится.

Напомним, 4 августа на ул. Ползунова, на участке между Ленина и Социалистическим в Барнауле началось строительство ливневки. Участок улицы перекрыли почти на четыре месяца — до 30 ноября.

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