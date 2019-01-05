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В Барнауле собираются большие пробки из-за ремонта под мостом на Строителей

Из-за частичного перекрытия дороги под мостом на проспекте Строителей и Павловском тракте собираются большие пробки, следует из данных сервиса Яндекс.Пробки.

В Барнауле на проезжую часть упали части моста.
В Барнауле на проезжую часть упали части моста.
Barnaul 22

Вереницы автомобилей, несмотря на праздники, растянулись по Павловскому тракту — до улицы Новороссийской, по Строителей — за ТРЦ Galaxy.

Напомним, дорога частично перекрыта из-за ремонта железнодорожного путепровода, который еще летом повредил экскаватор.

Пробки под мостом
Пробки под мостом
Скрин с Яндекс. Пробки

Движение ограничено с 22.00 4 января. Специалисты заменят балок пролетного строения моста. Ограничение будет действовать до 6 января.

О работах водителей предупреждали заранее, просили искать объезды и планировать маршруты.

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