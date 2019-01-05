В Барнауле собираются большие пробки из-за ремонта под мостом на Строителей

Вереницы автомобилей, несмотря на праздники, растянулись по Павловскому тракту — до улицы Новороссийской, по Строителей — за ТРЦ Galaxy.
Напомним, дорога частично перекрыта из-за ремонта железнодорожного путепровода, который еще летом повредил экскаватор.
Пробки под мостом
Скрин с Яндекс. Пробки
Движение ограничено с 22.00 4 января. Специалисты заменят балок пролетного строения моста. Ограничение будет действовать до 6 января.
О работах водителей предупреждали заранее, просили искать объезды и планировать маршруты.