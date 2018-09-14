В Барнауле автостраховка каско оказалась одной из самых дешевых в России

Стоимость полиса каско в Барнауле оказалась одной из самых доступных в России — почти в 17 раз дешевле, чем в Германии. К такому выводу пришли эксперты страховой компании ERGO.

Страховщики проанализировали цены на каско в разных регионах России. Они сравнивали цена полиса на самый популярный автомобиль отечественного производства — LADA Vesta.

Выяснилось, что в Барнауле можно застраховать Vesta по каско за 8 тыс. рублей (не в ERGO, компания в регионе не представлена). Это 40% от средней зарплаты.

В целом по стране каско стоит 26,7 тыс. рублей (70% от среднем зарплаты). В Германии на такую машину страховка обойдется в 141 тыс. рублей.

Самое дорогое каско для LADA Vesta получилось в Пскове. Там полис на год стоит 82 тыс. рублей, в Санкт — Петербурге — 26,6 тыс., в Москве — 25,7 тыс. в Тюмени — всего 7,5 тыс.

Авторы исследования считали стоимость КАСКО" на общедоступном онлайн-калькуляторе. Учитывали классические программы каско от компании, которая продала больше всего полисов каско в регионе.

Что происходит на рынке каско в Алтайском крае?

В 2017 году страховые компании собрали в Алтайской крае по каско 404 млн рублей (+9% к предыдущему году). При этом за тот же год они выплатили 157 млн рублей, что на 37% меньше, чем в 2016 году.

Автокредиты больше не основной драйвер продаж каско, говорит эксперт «Росгосстаха» Павел Бородин. Большая часть перестали требовать полное каско находящегося в залоге автомобиля. Теперь они считают необходимым и достаточным страхование только угона и полной гибели машины.

В то же время страховщики начали менять свою стратегию работы, чтобы сделать более доступной защиту по каско для самых широких слоев автомобилистов. «Оборот автомобилей на вторичном рынке гораздо выше объемов продаж новых машин, и сегодня мы готовы сделать предложение не только клиентам автосалонов, но и владельцам возрастных автомобилей» — говорит представитель страховой компании.