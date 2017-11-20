В Барнауле столкнувшиеся автомобили перекрыли проезжую часть.

В Барнауле 20 ноября две иномарки столкнулись на пересечении улиц Червонная и Бехтерева, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".

Из-за аварии автомобили перекрыли дорогу. По словам очевидцев, пострадавших нет. Информация уточняется. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.