Утром 14 ноября в Барнауле автомобиль Toyota врезался в грузовик торговой сети "Мария-Ра".
В Барнауле Toyota врезалась в грузовик "Мария Ра". 14 ноября 2017 года. Фото : Семён Тимонин vk.com/barneos22.
В Барнауле Toyota врезалась в грузовик "Мария Ра". 14 ноября 2017 года. Фото : Александр Киселев vk.com/barneos22.
Как пишут очевидцы в сообществе Barnaul22, машины полностью перегородили дорогу возле перекрестка улиц Северо-Западной и Георгия Исакова.
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