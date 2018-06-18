В Барнауле трамвай сошел с рельсов и угодил в асфальт. Фото : Ольга Аржанникова в vk.com/barneos22. В Барнауле трамвай сошел с рельсов и угодил в асфальт. Фото : Ольга Аржанникова в vk.com/barneos22.

Авария произошло на станции "Депо 1" (ул. Анатолия). Трамвай сошел рельсов, когда буксировал другой электротранспорт.

На снимках с места аварии видно, что колеса трамвая "зарылись" в асфальт. О пострадавших не сообщается.

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