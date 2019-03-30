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Автоновости

В Барнауле на убитой дороге у автобуса оторвало колесо и он врезался в дерево

В барнаульском поселке Ильича на улице Понтонный мост автобус маршрута № 2 съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает очевидец в группе «Инцидент Барнаул». Авария произошла 29 марта, однако известно о ней стало только сейчас.

Руль. Автобус.
Руль. Автобус.
СС0

По словам барнаульца, ДТП произошло из-за отвалившегося на ходу колеса. В результате столкновения лобовое стекло у общественного транспорта разбито. Женщина-кондуктор испугалась, о пассажирах не сообщается.

Водитель говорит, слава богу, что после такой дороги это произошло не в городе", — отметил автор видео, опубликованного во «ВКонтакте».

Ранее altapress.ru писал, что маршрут № 2 стал ходить редко — автобусы сходят с линии из-за того, что они ломаются после поездок по плохой дороге на ул. Понтонный мост.

В этом районе автобусы стали ломать подвеску и бампера в ямах и даже тонуть в лужах. В то же время оставшийся лед мешает прогрейдировать дорогу. Как только это будет возможно, дорогу по ул. Понтонный мост выровняют насколько это возможно, рассказали в транспортном комитете.

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