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Автоновости

В Барнауле убрали островок безопасности для ускорения машин на проспекте Калинина

В Барнауле в понедельник, 30 мая, изменится схема движения на проспекте Калинина, сообщает мэрия города.

Пробка на пр. Калинина.
Пробка на пр. Калинина.
Антон Бицюра / vk.com/incident22

«В целях повышения пропускной способности проспекта Калинина при движении со стороны улицы Северо-Западной на пересечении проспекта и улицы Кулагина с 30 мая изменится организация движения в соответствии с указанными направлениями», — говорится в сообщении.

Для ускорения потока машин демонтировали островок безопасности, нанесли дорожную разметку и установят соответствующие дорожные знаки.

«Количество полос движения в прямом направлении на данном участке увеличено. Просим участников дорожного движения быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и разметки», — обратились в мэрии к водителям.

Напомним, с 30 мая в городе изменится схема движения транспорта на нескольких улицах. Это должно улучшить ситуацию с пробками на дорогах, перегруженных из-за закрытия моста на проспекте Ленина.

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