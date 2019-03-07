В Барнауле устраняют последствия провала плиты перекрытия теплосетей

Выяснилось, что коммуникации, расположенные под плитой перекрытия, не нарушены. Процесс теплоснабжения осуществляется в штатном режиме, место провала огородили.
Бригада БТСК приступила к восстановительным работам.
Водителей просят быть внимательными при движении по проезжей части улицы Трактовой в направлении поселка Силикатный.
Напомним, 6 марта о яме на перекрестке улиц Дальняя и Трактовая сообщили в группе «Барнаул 22». Тогда один из пользователей написал, что «порывы кончились, начался сезон провалов».