Автоновости

В Барнауле в тестовом режиме установили новую подсветку светофоров

Сегодня, 12:48.
Автоновости

Специалисты в тестовом режиме запустили дополнительную подсветку светофоров на перекрестке улиц Попова и 280-летия Барнаула, сообщает официальный сайт города.

В Барнауле в тестовом режиме установили новую подсветку светофоров.
В Барнауле в тестовом режиме установили новую подсветку светофоров. Фото : barnaul.org.

В администрации рассказали, что суть новой подсветки в том, что сигнал светофора, который установили над дорогой, дублируется на угловой опоре. Это происходит с помощью светодиодной подсветки.

Дополнительная подсветка светофора привлекает внимание не только водителей, но и пешеходов. Новшество должно повысить безопасность дорожного движения.

Такие светофоры уже есть в других городах России. Там новая подсветка доказала свою эффективность.

Если подсветка будет работать зимой без сбоев, то в Барнауле такие новшества появятся и в других частях города.

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