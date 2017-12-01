В Барнауле в тестовом режиме установили новую подсветку светофоров.

Специалисты в тестовом режиме запустили дополнительную подсветку светофоров на перекрестке улиц Попова и 280-летия Барнаула, сообщает официальный сайт города.
В администрации рассказали, что суть новой подсветки в том, что сигнал светофора, который установили над дорогой, дублируется на угловой опоре. Это происходит с помощью светодиодной подсветки.
Дополнительная подсветка светофора привлекает внимание не только водителей, но и пешеходов. Новшество должно повысить безопасность дорожного движения.
Такие светофоры уже есть в других городах России. Там новая подсветка доказала свою эффективность.
Если подсветка будет работать зимой без сбоев, то в Барнауле такие новшества появятся и в других частях города.
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