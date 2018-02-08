В Барнауле в жестком столкновении ГАЗа и Honda пострадала женщина

ДТП произошло в 13:25 на объездной дороге. Автомобиль Honda Stream под управлением 29-летней женщины столкнулся с ГАЗ 3307, за рулем которого был 55-летний мужчина. По предварительной информации, водитель Honda Stream нарушила правила обгона.

В результате ДТП женщина, которая была за рулем иномарки, получила телесные травмы. Ей оказали помощь, не госпитализировали.

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