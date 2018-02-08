В Барнауле в жестком столкновении ГАЗа и Honda пострадала женщина

В Барнауле 8 февраля на шоссе Ленточный бор столкнулись автомобиль Honda Stream и ГАЗ 3307, пострадал женщина-водитель, сообщает пресс-служба барнаульской ГИБДД.
ДТП произошло в 13:25 на объездной дороге. Автомобиль Honda Stream под управлением 29-летней женщины столкнулся с ГАЗ 3307, за рулем которого был 55-летний мужчина. По предварительной информации, водитель Honda Stream нарушила правила обгона.
В результате ДТП женщина, которая была за рулем иномарки, получила телесные травмы. Ей оказали помощь, не госпитализировали.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.