В Алтайском крае автомобиль такси протаранил Toyota. Фото : izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае автомобиль такси протаранил Toyota. Фото : izvestiy-kamen.ru.

ДТП произошло в обед на пересечение улиц Барнаульской и Громова. Столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Toyota Corolla.

Автомобиль такси двигался по кольцу, а Toyota Corolla выезжала на него. Скорее всего, иномарка не пропустила ВАЗ. В результате ДТП машины получили повреждения. Водители не пострадали.

Напомним, также сегодня утром в Рубцовске автомобиль такси Toyota Caldina врезался в дерево, водитель умер в больнице.

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