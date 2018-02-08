В Камне-на-Оби днем 8 февраля столкнулись автомобиль такси и Toyota Corolla, пишут "Каменские известия".
В Алтайском крае автомобиль такси протаранил Toyota. Фото : izvestiy-kamen.ru.
В Алтайском крае автомобиль такси протаранил Toyota. Фото : izvestiy-kamen.ru.
ДТП произошло в обед на пересечение улиц Барнаульской и Громова. Столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Toyota Corolla.
Автомобиль такси двигался по кольцу, а Toyota Corolla выезжала на него. Скорее всего, иномарка не пропустила ВАЗ. В результате ДТП машины получили повреждения. Водители не пострадали.
Напомним, также сегодня утром в Рубцовске автомобиль такси Toyota Caldina врезался в дерево, водитель умер в больнице.
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