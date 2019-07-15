В Барнауле выключат светофоры на пяти участках дорог

В связи с проведением плановых ремонтных работ 15 июля светофоры отключат на следующих участках улично-дорожной сети:
С 09:00 до 12:00
- на пересечении Павловского тракта с ул. Попова;
- на ул. Попова с ул. 280-летия Барнаула с 09.00 до 12.00;
- на Павловском тракте, 275а (остановка общественного транспорта «ул.Сиреневая», в районе магазина «Лента»);
С 13:00 до 16:30
- на пересечении ул. Попова с ул. Взлетной,
- на пересечении ул. Попова с ул. Балтийской.
Участников дорожного движения просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.