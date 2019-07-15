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Автоновости

В Барнауле выключат светофоры на пяти участках дорог

15 июля в Барнауле временно отключат светофоры на нескольких участках улиц, предупредили в администрации города.

ГИБДД.
ГИБДД.
Михаил Хаустов

В связи с проведением плановых ремонтных работ 15 июля светофоры отключат на следующих участках улично-дорожной сети:

С 09:00 до 12:00

  • на пересечении Павловского тракта с ул. Попова;
  • на ул. Попова с ул. 280-летия Барнаула с 09.00 до 12.00;
  • на Павловском тракте, 275а (остановка общественного транспорта «ул.Сиреневая», в районе магазина «Лента»);

С 13:00 до 16:30

  • на пересечении ул. Попова с ул. Взлетной,
  • на пересечении ул. Попова с ул. Балтийской.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

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