В Барнауле утром 21 декабря внедорожник врезался в дерево, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
В Барнауле внедорожник Mitsubishi влетел в дерево. Фото : Евгений Шаперин в vk.com/barneos22.
В Барнауле внедорожник Mitsubishi влетел в дерево. Фото : Александр Лукашенко в vk.com/barneos22.
ДТП произошло в 9:30 на проспекте Ленина,68. За рулем автомобиля Mitsubishi Pajero Sport находился 20-летний водитель. Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево.
Сообщается, что в аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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