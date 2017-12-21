В Барнауле внедорожник Mitsubishi влетел в дерево. Фото : Евгений Шаперин в vk.com/barneos22. В Барнауле внедорожник Mitsubishi влетел в дерево. Фото : Александр Лукашенко в vk.com/barneos22.

ДТП произошло в 9:30 на проспекте Ленина,68. За рулем автомобиля Mitsubishi Pajero Sport находился 20-летний водитель. Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево.

Сообщается, что в аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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