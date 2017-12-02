В Барнауле водитель белой иномарки вылетел в окно после столкновения с "Лексусом"

ДТП в Барнауле 2 декабря. Фото : Владимир Русин, "Барнаул22". ДТП в Барнауле 2 декабря. Фото : Владимир Русин, "Барнаул22". ДТП в Барнауле 2 декабря. Фото : Владимир Русин, "Барнаул22". ДТП в Барнауле 2 декабря. Фото : Владимир Русин, "Барнаул22".

"Я чудом избежал аварии. После столкновения с "Лексусом" водитель белой иномарки вылетел в окно двери. Возможно, он был в состоянии алкогольного опьянения. Его увезла скорая", — пишет очевидец.

После столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения.

О других пострадавших не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.