Автоновости

В Барнауле водитель белой иномарки вылетел в окно после столкновения с "Лексусом"

Сегодня, 12:27.
Автоновости

Сегодня, 2 декабря, ранним утром в Барнауле около Старого моста со стороне ВРЗ произошло ДТП, сообщают подписчики сообщества "Барнаул22". По словам очевидцев, на этом участке столкнулись белая иномарка с "Лексусом". 

 "Я чудом избежал аварии. После столкновения с "Лексусом" водитель белой иномарки вылетел в окно двери. Возможно, он был в состоянии алкогольного опьянения. Его увезла скорая", — пишет очевидец.

После столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения. 

О других пострадавших не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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