В Барнауле водитель белой иномарки вылетел в окно после столкновения с "Лексусом"

Сегодня, 2 декабря, ранним утром в Барнауле около Старого моста со стороне ВРЗ произошло ДТП, сообщают подписчики сообщества "Барнаул22". По словам очевидцев, на этом участке столкнулись белая иномарка с "Лексусом".
ДТП в Барнауле 2 декабря. Фото : Владимир Русин, "Барнаул22".
ДТП в Барнауле 2 декабря. Фото : Владимир Русин, "Барнаул22".
ДТП в Барнауле 2 декабря. Фото : Владимир Русин, "Барнаул22".
ДТП в Барнауле 2 декабря. Фото : Владимир Русин, "Барнаул22".
"Я чудом избежал аварии. После столкновения с "Лексусом" водитель белой иномарки вылетел в окно двери. Возможно, он был в состоянии алкогольного опьянения. Его увезла скорая", — пишет очевидец.
После столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения.
О других пострадавших не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.