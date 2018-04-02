В Барнауле водитель на Audi Q5 снес дорожные знаки и ограждение

В Барнауле ночью 1 апреля автомобиль Audi Q5 снес несколько дорожных знаков. Водителю оказали помощь медики, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
ДТП произошло в 2 часа ночи на улице Советской Армии,118. Автомобиль Audi Q5 под управлением 32-летнего водителя врезался в дорожные знаки и ограждение. Мужчина не справился с управлением.
Потерпевшему оказали помощь на месте ДТП, госпитализация не потребовалась. Водитель отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
На снимках с места аварии видно, что Audi получила серьезные повреждения. От удара у автомобиля сильно смяло капот.
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