В Барнауле водитель не справился с управлением и протаранил 6 автомобилей на парковке. Фото : vk.com/incident22. В Барнауле водитель не справился с управлением и протаранил 6 автомобилей на парковке. Фото : vk.com/incident22. В Барнауле водитель не справился с управлением и протаранил 6 автомобилей на парковке. Фото : vk.com/incident22. В Барнауле водитель не справился с управлением и протаранил 6 автомобилей на парковке. Фото : vk.com/incident22. В Барнауле водитель не справился с управлением и протаранил 6 автомобилей на парковке. Фото : vk.com/incident22. В Барнауле водитель не справился с управлением и протаранил 6 автомобилей на парковке. Фото : vk.com/incident22.

ДТП произошло около 4 часов на парковке у дома на улице Взлетной. По словам водителя, он объезжал препятствие на дороге, не справился с управлением и врезался в другие автомобили. У одной из легковушек от удара отвалился бампер.

Пострадавших нет. По предварительной информации, водитель был трезв.

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