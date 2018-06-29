В Барнауле в ночь с 28 на 29 июня автомобиль протаранил шесть припаркованных машин, пишут очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
В Барнауле водитель не справился с управлением и протаранил 6 автомобилей на парковке. Фото : vk.com/incident22.
В Барнауле водитель не справился с управлением и протаранил 6 автомобилей на парковке. Фото : vk.com/incident22.
В Барнауле водитель не справился с управлением и протаранил 6 автомобилей на парковке. Фото : vk.com/incident22.
В Барнауле водитель не справился с управлением и протаранил 6 автомобилей на парковке. Фото : vk.com/incident22.
В Барнауле водитель не справился с управлением и протаранил 6 автомобилей на парковке. Фото : vk.com/incident22.
В Барнауле водитель не справился с управлением и протаранил 6 автомобилей на парковке. Фото : vk.com/incident22.
ДТП произошло около 4 часов на парковке у дома на улице Взлетной. По словам водителя, он объезжал препятствие на дороге, не справился с управлением и врезался в другие автомобили. У одной из легковушек от удара отвалился бампер.
Пострадавших нет. По предварительной информации, водитель был трезв.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.