В Рубцовске 27 июня столкнулись автомобили Toyota Caldina и Toyota Aristo. В ДТП погибла женщина, есть и другие пострадавшие, пишут очевидцы в группе "Инцидент Рубцовск".
Очевидцы: в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина. Фото: Татьяна Васильева в vk.com/rubcovsk_incident.
Очевидцы: в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина. Фото: Татьяна Васильева в vk.com/rubcovsk_incident.
Очевидцы: в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина. Фото: Татьяна Васильева в vk.com/rubcovsk_incident.
Очевидцы: в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина. Фото: Татьяна Васильева в vk.com/rubcovsk_incident.
Очевидцы: в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина. Фото: Татьяна Васильева в vk.com/rubcovsk_incident.
Очевидцы: в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина. Фото: Татьяна Васильева в vk.com/rubcovsk_incident.
Очевидцы: в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина. Фото: Татьяна Васильева в vk.com/rubcovsk_incident.
Очевидцы: в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина. Фото: Татьяна Васильева в vk.com/rubcovsk_incident.
На снимках с места аварии видно, что автомобили получили значительные повреждения. От удара у Toyota Caldina сильно смяло переднюю часть. Автомобиль Toyota Aristo также серьезно пострадал.
По словам очевидцев, в ДТП погибла пассажирка Toyota Caldina. Кроме того, пожилого водителя на скорой помощи увезли в больницу. В одном из автомобилей ехали двое детей, они не пострадали.
В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю отказались комментировать это ДТП.
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