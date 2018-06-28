Очевидцы: в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина. Фото: Татьяна Васильева в vk.com/rubcovsk_incident. Очевидцы: в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина. Фото: Татьяна Васильева в vk.com/rubcovsk_incident. Очевидцы: в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина. Фото: Татьяна Васильева в vk.com/rubcovsk_incident. Очевидцы: в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина. Фото: Татьяна Васильева в vk.com/rubcovsk_incident. Очевидцы: в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина. Фото: Татьяна Васильева в vk.com/rubcovsk_incident. Очевидцы: в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина. Фото: Татьяна Васильева в vk.com/rubcovsk_incident. Очевидцы: в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина. Фото: Татьяна Васильева в vk.com/rubcovsk_incident. Очевидцы: в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина. Фото: Татьяна Васильева в vk.com/rubcovsk_incident.

На снимках с места аварии видно, что автомобили получили значительные повреждения. От удара у Toyota Caldina сильно смяло переднюю часть. Автомобиль Toyota Aristo также серьезно пострадал.

По словам очевидцев, в ДТП погибла пассажирка Toyota Caldina. Кроме того, пожилого водителя на скорой помощи увезли в больницу. В одном из автомобилей ехали двое детей, они не пострадали.

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю отказались комментировать это ДТП.