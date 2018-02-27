В Барнауле водитель влетел в сугроб рядом с детской площадкой

Задержание водителя в Барнауле. Фото : vk.com/roadpatrol22. Задержание водителя в Барнауле. Фото : vk.com/roadpatrol22. Задержание водителя в Барнауле. Фото : vk.com/roadpatrol22. Задержание водителя в Барнауле. Фото : vk.com/roadpatrol22.

26 февраля примерно в 19:00 в дежурную часть ГИБДД Барнаула поступило сообщение от горожан, что автомобиль находится в сугробе, а водитель по видимым признакам пьян.

Через некоторое время водителю все же удалось выбраться из сугроба, однако вскоре его задержали сотрудники ДПС. По видимым признакам, водитель находился в алкогольном опьянении.



Освидетельствование на состояние опьянения на месте и в кабинете врача-нарколога водитель проходить отказался. В отношении нарушителя составили административный материал, автомобиль поместили на спецстоянку.

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