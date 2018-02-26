В Барнауле образовалась пробка из-за столкновения трех автомобилей

В Барнауле утром 26 февраля столкнулись три иномарки. На месте ДТП образовалась пробка, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
ДТП утром 26 января. Фото : Oleg Jdm в vk.com/barneos22.
ДТП утром 26 января. Фото : Oleg Jdm в vk.com/barneos22.
Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении улицы Петра Сухова и Глушкова. На снимках с места ДТП видно, что от столкновения машины получили незначительные повреждения. Очевидцы аварии просят автомобилистов заранее искать пути объезда.
О пострадавших в ДТП не сообщается.
Напомним, утром, 26 февраля, в Барнауле были 8-балльные пробки.
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