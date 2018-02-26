В Барнауле образовалась пробка из-за столкновения трех автомобилей

ДТП утром 26 января. Фото : Oleg Jdm в vk.com/barneos22. ДТП утром 26 января. Фото : Oleg Jdm в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении улицы Петра Сухова и Глушкова. На снимках с места ДТП видно, что от столкновения машины получили незначительные повреждения. Очевидцы аварии просят автомобилистов заранее искать пути объезда.

О пострадавших в ДТП не сообщается.

Напомним, утром, 26 февраля, в Барнауле были 8-балльные пробки.

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