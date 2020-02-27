В Барнауле «Яндекс Такси» выскочило на тротуар и чуть не перевернулось

Как сообщают очевидцы, авария произошла на перекрестке улиц Никитина и Горького около 17.30.
После столкновения автомобили разнесло на разные стороны дороги. Такси выскочило на сугроб тротуара и накренилось.
О пострадавших ничего не известно.
Напомним, в 2019 году в Алтайском крае снизилось число ДТП с пострадавшими. В рейтинге российских регионов по этому показателю Алтай находится на 31 месте из 85.
По данным рейтинга, в 2019 году в Алтайском крае на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили, произошло 304 аварии, в которых пострадали люди. Это на 3,6% меньше, чем в 2018 году.