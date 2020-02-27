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Автоновости

В Барнауле «Яндекс Такси» выскочило на тротуар и чуть не перевернулось

26 февраля в Барнауле, рядом со стадионом Динамо, произошло ДТП. Дорогу не поделили две иномарки, одна из которых оказалось «Яндекс Такси».

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

Как сообщают очевидцы, авария произошла на перекрестке улиц Никитина и Горького около 17.30.

После столкновения автомобили разнесло на разные стороны дороги. Такси выскочило на сугроб тротуара и накренилось.

О пострадавших ничего не известно.

Около барнаульского стадиона Динамо произошло ДТП
Около барнаульского стадиона Динамо произошло ДТП
altapress.ru

Напомним, в 2019 году в Алтайском крае снизилось число ДТП с пострадавшими. В рейтинге российских регионов по этому показателю Алтай находится на 31 месте из 85.

По данным рейтинга, в 2019 году в Алтайском крае на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили, произошло 304 аварии, в которых пострадали люди. Это на 3,6% меньше, чем в 2018 году.

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