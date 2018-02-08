В Барнауле закрыли автобусный маршрут №34 и готовятся отменить еще один

О том, что маршрут №34 закрывается, пресс-центр администрации города не сообщал. Решение опубликовано на сайте мэрии в приложении к постановлению от 10 января. Однако автобусы по 34-му маршруту перестали ходить еще в конце 2017 года.

Маршрут №34 был ценен некоторым пассажирам не только тем, что ходил по Комсомольскому, но и конечными точками. Теперь тем, кто раньше садился в автобус на на Малом Прудском переулке, придется идти пару кварталов до Челюскинцев или Загородной.

У рабочих мебельной фабрики альтернативны остались: до их предприятия ходят маршрутки №18 и №77.

Несмотря на то, что маршрут №34 был удобным для некоторых пассажиров, его постоянная аудитория все же была небольшой. К тому же в течение последних нескольких лет у горожан появился выбор: с ВРЗ в центр стали стабильно и с небольшим интервалом ходить "новоалтайские" маршрутки №125 и 205, а по Загородной — 65 и 80. Однако на проспекте Комсомольском остался только один маршрут — №78.

В том же документе на сайте мэрии говорится, что чиновники в 2019 году закроют маршрут №50. Он дублирует маршруты сразу нескольких автобусов и троллейбуса.

Справка

Маршрут №34: Мебельная фабрика (ОМФ) — ул. Карла Маркса — ул. Профсоюзов — ул. Воровского — пр. Комсомольский — ул. Чкалова — пр. Ленина — ул. Пушкина — пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пер. Малый Прудской.

Маршрут №50: ул.Энтузиастов – ул.Георгиева – ул.50 лет СССР – ул.Островского – ул.Сухэ-Батора – ул.Малахова – ул.Петра Сухова – пр.Ленина – пр.Строителей — пл.Победы.

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