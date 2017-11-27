В Барнауле запретили парковку у краевого суда

В Барнауле 27 ноября ограничили стоянку и парковку автомобилей у здания краевого суда на проспекте Ленина, 25 пишет сайт городской мэрии.
В Барнауле запретят парковку у краевого суда. Фото : barnaul.org.
В Барнауле запретят парковку у краевого суда. Фото : barnaul.org.
В Барнауле запретят парковку у краевого суда. Фото : barnaul.org.
В Барнауле запретят парковку у краевого суда. Фото : barnaul.org.
В мэрии сообщили, что знаки появились со стороны улицы Интернациональной и у части здания суда, которая выходит на улицу Анатолия.
Власти поставили знаки, чтобы обеспечить безопасность движения.
Кроме того, altapress.ru писал, что с 25 ноября парковка на Привокзальной площади стала платной. До этого целый месяц она работала бесплатно. Доходы парковки пойдут на благоустройство привокзальной территории.
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