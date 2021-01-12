Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 января -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

В Барнауле запретят парковку на трех участках ради спокойной уборки снега

В Барнауле на трех участках улиц поставят знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспорта, сообщает мэрия города.

Уборка снега в Барнауле 19 ноября.
Уборка снега в Барнауле 19 ноября.
Barnaul.org

1 февраля установят дорожные знаки, ограничивающие парковку в ночное время на нечетной стороне ул. Малахова от ул. Германа Титова до пр‑кта Космонавтов.

«Для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники. Возможно введение ограничений на дополнительных участках улично-дорожной сети», — пояснили власти.

Кроме того, на постоянной основе с 1 февраля установят запрещающие парковку знаки на следующих участках:

  • — малая проезжая часть четной стороны ул. Малахова, в районе строения № 62 по ул. Малахова со стороны здания торгового центра;
  • — четная сторона ул. Шумакова в районе строения № 53 по ул.Балтийской.
В Барнауле наказали водителя за неправильную парковку.
В Барнауле наказали водителя за неправильную парковку.
Юлия Климова в vk.com/barneos22

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах остановок общественного транспорта», — разъяснили в мэрии необходимость установки постоянных знаков

Водителей попросили с пониманием отнестись к ограничениям и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Ранее барнаульцев попросили отказаться от поездок на своих машинах, а дорожников перевели на усиленный режим работы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость