В Барнауле запретят парковку на трех участках ради спокойной уборки снега

1 февраля установят дорожные знаки, ограничивающие парковку в ночное время на нечетной стороне ул. Малахова от ул. Германа Титова до пр‑кта Космонавтов.
«Для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники. Возможно введение ограничений на дополнительных участках улично-дорожной сети», — пояснили власти.
Кроме того, на постоянной основе с 1 февраля установят запрещающие парковку знаки на следующих участках:
- — малая проезжая часть четной стороны ул. Малахова, в районе строения № 62 по ул. Малахова со стороны здания торгового центра;
- — четная сторона ул. Шумакова в районе строения № 53 по ул.Балтийской.
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах остановок общественного транспорта», — разъяснили в мэрии необходимость установки постоянных знаков
Водителей попросили с пониманием отнестись к ограничениям и не препятствовать работе снегоуборочной техники.
Ранее барнаульцев попросили отказаться от поездок на своих машинах, а дорожников перевели на усиленный режим работы.