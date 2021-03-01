Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

В Барнауле заприметили человека, который в метель мужественно красил остановку

Суровая метель оказалась нипочем мужчине, который красил остановку на Павловском тракте. Мужественного коммунальщика заприметили барнаульцы.

В Барнауле мужчина в метель красил остановку
В Барнауле мужчина в метель красил остановку
Инцидент Барнаул

Фотографией поделилась подписчица группы «Инцидент Барнаул».

Снимок сделан на Павловском тракте около остановки ТЦ «Доммер».

«К слову, маршрут из аэропорта в аккурат проходит мимо этой остановки», — отметили в группе, намекая на грядущий визит премьер-министра Михаила Мишустина в Барнаул.

Ранее городская администрация официально заявила, что начавшиеся дорожные работы в краевой столице были запланированы и это никак не связано с приездом Мишустина.

В 2019 году Алтайский край не менее ответственно готовился к приезду премьера Дмитрия Медведева. 12 ноября в селе Санниково, куда пригласили главу кабмина, решили покосить траву, в Барнауле «Горзеленхоз» высаживал на улицах деревья, а дорожники красили серебрянкой столбы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость