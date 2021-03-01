В Барнауле заприметили человека, который в метель мужественно красил остановку

Фотографией поделилась подписчица группы «Инцидент Барнаул».
Снимок сделан на Павловском тракте около остановки ТЦ «Доммер».
«К слову, маршрут из аэропорта в аккурат проходит мимо этой остановки», — отметили в группе, намекая на грядущий визит премьер-министра Михаила Мишустина в Барнаул.
Ранее городская администрация официально заявила, что начавшиеся дорожные работы в краевой столице были запланированы и это никак не связано с приездом Мишустина.
В 2019 году Алтайский край не менее ответственно готовился к приезду премьера Дмитрия Медведева. 12 ноября в селе Санниково, куда пригласили главу кабмина, решили покосить траву, в Барнауле «Горзеленхоз» высаживал на улицах деревья, а дорожники красили серебрянкой столбы.