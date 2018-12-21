В Барнауле заработал американский сервис вызова такси Uber

21 декабря в Барнауле заработал сервис Uber. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сервис позволяет вызвать такси через приложение. Оплатить поездку можно наличными или онлайн. Из интересных особенностей — сервис может рекомендовать точки недалеко от пользователя, откуда можно уехать быстрее и дешевле. Также при заказе машины необязательно знать точный адрес пункта назначения, достаточно указать название заведения или организации.

Как уточнили в пресс-службе, в Барнауле действуют тарифы uberX и UberSELECT. Первый — самый бюджетный, второй — «с добавлением роскоши», как следует из описания на официальном сайте компании.

Корреспонденту altapress.ru не удалось рассчитать стоимость поездки по Барнаулу на сайте сервиса. «Uber в данный момент недоступен в этом районе», — такое сообщение выдает сайт компании.

Отметим, Uber — последний из крупных игроков российского рынка сервисов такси, которые зашли в Барнаул. Ранее это сделали «Яндекс.Такси» и израильский Gett.

Летом 2018 года стало известно, что Uber и «Яндекс.Такси» объединились для работы в России.

Чем известен Uber

Это американская международная частная компания из Сан-Франциско. Работа сервиса провоцировала конфликтные ситуации и протесты во множестве стран, включая Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Испанию. В некоторых странах компанию Uber штрафовали, а в других и вовсе запрещали из-за несоответствий правил сервиса законодательству ряда европейских стран (чаще всего — отсутствие полагающихся лицензий на предоставление услуг извоза), а также с заниженными тарифами. В Москве таксисты также протестовали против Uber, называя компанию «крупнейшим нелегальным перевозчиком».