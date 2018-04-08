В Барнауле затопило две улицы

В Барнауле затопило улицу Попова и Павловский тракт, сообщают подписчики группы "Барнаул22". Причиной весеннего потопа стали осадки и таяние снега.
В Барнауле затопило улицу Попова. Фото : Антон Мартынов, "Барнаул22".
В Барнауле затопило улицу Попова. Фото : Антон Мартынов, "Барнаул22".
В Барнауле затопило Павловский тракт. Фото : Маша Федосеева, "Барнаул22".
В Барнауле затопило Павловский тракт. Фото : Маша Федосеева, "Барнаул22".
Пробки в Барнауле 8 апреля. Фото : Скрин с сайта.
По данным "Яндекс. Пробки" на пересечении улицы Попова и Павловского тракта движение затруднено. Автомобилисты на этом участке движутся со скоростью 5-7 км/ч.
По словам барнаульцев, подобная картина здесь образуется постоянно. На Павловском тракте вода подошла к домам, около здания №74 автомобилистам сложно проехать. "Под водой ямы, машины это место преодолевают ползком. Вода сюда попадает с Павловского тракта по маленьким водостокам", рассказали очевидцы.
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