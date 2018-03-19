В Барнауле жестко столкнулись 6 автомобилей, образовалась пробка. Фото : Дмитрий Котенёв в vk.com/barneos22. В Барнауле жестко столкнулись 6 автомобилей, образовалась пробка. Фото : Дмитрий Котенёв в vk.com/barneos22. В Барнауле жестко столкнулись 6 автомобилей, образовалась пробка. Фото : Дмитрий Котенёв в vk.com/barneos22. В Барнауле жестко столкнулись 6 автомобилей, образовалась пробка. Фото : Юлия Климова в vk.com/barneos22. В Барнауле жестко столкнулись 6 автомобилей, образовалась пробка. Фото : Юлия Климова в vk.com/barneos22. В Барнауле жестко столкнулись 6 автомобилей, образовалась пробка. Фото : Юлия Климова в vk.com/barneos22.

ДТП произошло на шоссе Ленточный бор. На дороге столкнулись 6 автомобилей, пострадавших в аварии нет. На снимках с места ДТП видно, что машины получили сильные повреждения.

Очевидцы в группе "Барнаул 22" сообщают, что на месте ДТП образовалась серьезная пробка: от шоссе Ленточный Бор до моста над ж/д. Водителей просят заранее выбирать пути объезда. Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", скорость движения не превышает 3 км\ч, длина пробки — 1,7 км.

Напомним, утром в Барнауле на Змеиногосрком тракте также столкнулись несколько автомобилей. В аварии есть пострадавшие.

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