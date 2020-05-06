В барнаульском коттеджном поселке запахло новой «дорожной войной»

«Последователи жителя с улицы Жасминной (ну, вы же помните?) продолжают его традиции. Теперь на пересечении Просторная-Юрина разломан асфальт. Поговаривают, что это сделали местные, чтобы не ездили грузовики и автобусы», — сообщили в паблике «Барнаул 22».
Напомним, что в 2017 — 2018 годах в поселке Солнечная поляна «дорожная война» разразилась на улицах Геодезическая и Жасминная.
Суть конфликта заключалась в том, что жители частных домов выражали недовольство резко возросшим автомобильным трафиком на узких улицах.
В итоге сквозное движение на узких улицах поселка было запрещено.