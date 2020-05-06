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Автоновости

В барнаульском коттеджном поселке запахло новой «дорожной войной»

Барнаульский коттеджный поселок Солнечная поляна вновь начал фигурировать в тревожных дорожных сводках. Пользователи социальных сетей сообщили, что на пересечении улиц Просторная и Юрина якобы нарочно был поврежден асфальт.

В поселке Солнечная поляна повредили асфальт.
В поселке Солнечная поляна повредили асфальт.
Скриншот BarnaulTelegram.

«Последователи жителя с улицы Жасминной (ну, вы же помните?) продолжают его традиции. Теперь на пересечении Просторная-Юрина разломан асфальт. Поговаривают, что это сделали местные, чтобы не ездили грузовики и автобусы», — сообщили в паблике «Барнаул 22».

Напомним, что в 2017 — 2018 годах в поселке Солнечная поляна «дорожная война» разразилась на улицах Геодезическая и Жасминная.

Суть конфликта заключалась в том, что жители частных домов выражали недовольство резко возросшим автомобильным трафиком на узких улицах.

В итоге сквозное движение на узких улицах поселка было запрещено.

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