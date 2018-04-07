На Алтае сразу несколько машин частично провалились под землю

Автомобиль провалился в яму. Барнаул, 7 апреля. Фото : vk.com/barneos22. Автомобиль провалился в яму. Барнаул, 7 апреля. Фото : vk.com/barneos22. Автомобиль провалился в яму. Бийск, 6 апреля 2018 года. Фото : vk.com/incident_22. Автомобиль провалился в яму. Бийск, 6 апреля 2018 года. Фото : vk.com/incident_22. Автомобиль провалился в яму. Бийск, 6 апреля 2018 года. Фото : vk.com/incident_22.

В наукограде талая вода подмыла грунт у канализационного коллектора около "Марии-ра" в районе АБ. 6 апреля в эту промоину въехала женщина на Toyota Corolla и повредила свой автомобиль, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Бийск"

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