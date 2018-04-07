Автоновости

На Алтае сразу несколько машин частично провалились под землю

Сегодня, 15:00.
Автоновости

В Барнауле 7 апреля в районе пересечения улиц 1-й Западной и Горно-Алтайской в большую яму угодил Hyundai Solaris, сообщает паблик "Барнаул22". У автомобиля серьезно повреждена передняя часть. Похожий случай произошел днем ранее в Бийске.

В наукограде талая вода подмыла грунт у канализационного коллектора около "Марии-ра" в районе АБ. 6 апреля в эту промоину въехала женщина на Toyota Corolla и повредила свой автомобиль, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Бийск"

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