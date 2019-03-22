В Бийске водитель автобуса едва намеренно не задавил беременную женщину

Светлана из Бийска пожаловалась на водителя городского автобуса № 24. Мужчина якобы не хотел ждать, пока женщина в положении перейдет дорогу, и чуть ее специально не наехал на нее, передает «Бийский рабочий».

Инцидент произошел в обеденное время на улице Васильева, одной из самых оживленных в наукограде. О нем беременная женщина сообщила на транспортном портале Бийска.

По ее словам, Светлана в сопровождении мамы вместе с другими пешеходами переходила улицу по «зебре». Автобус остановился, чтобы их пропустить. Водитель стал сигналить и в «грубой форме» потребовал, чтобы женщины шли быстрее.

Светлана,

жительница Бийска:

Так как я беременна, я не могу перепрыгивать дорогу как газель! И, кстати, мы шли не медленно, а вполне нормально. Я в ответ пожала плечами, а он решил надавить на педаль газа! Мы еле-еле успели отскочить! Он чуть не проехал нам по ногам. Я боюсь представить, что было бы с нами, если бы мы вовремя не сориентировались. Он просто не успел бы затормозить, ведь автобус промчался в миллиметре от нас. Наглости нет предела!

В диспетчерской службе сообщили, что побеседовали с владельцем автобуса о том, что такое поведение водителей недопустимо. К виновнику инцидента применили «меры дисциплинарного воздействия».

Отметим, что это второй скандал с бийскими автобусами за последние дни. Утром 21 марта в Бийске неожиданно для пассажиров и властей не вышли на линию автобусы маршрута № 55 компании «Авторем». Для жителей двух микрорайонов это серьезная проблема — другой транспорт к ним не ходит.