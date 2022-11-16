В честь «дня жестянщика»: первое ДТП в мире и другие аварии, вошедшие в историю

В Алтайском крае снова ожидается ухудшение погоды. В связи с этим altapress.ru сделал подборку самых любопытных в мире аварий, вошедших в историю. Смотрим и учимся на чужих ошибках.

Первое в мире ДТП

Первое в мире ДТП произошло в Лондоне в 1851 году. Водитель не заметил переходившую дорогу женщину и сбил ее. Примечательно, что в то время автомобилей было крайне мало, а скорость их движения ограничивалась 12−20 км/ч. Водителя судили за убийство.

Второе первое ДТП

В 1896 году произошло первое официально зарегистрированное ДТП. На этот раз в Нью-Йорке столкнулись электромобиль и велосипедист. Последний отделался легким испугом и переломом ноги.

Велосипед СС0

Эффектный жест — нелепая смерть

Одно из самых эффектных и мрачных ДТП произошло в городе Ницца со знаменитой танцовщицей и бывшей возлюбленной Сергея Есенина Айседорой Дункан 14 сентября 1927 года. Усаживаясь в авто, женщина повязала на шее шарф так, что длинная его часть оказалась за бортом, между спицами заднего колеса. Как только машина двинулась с места, танцовщица умерла от удушения.

Загадка «Леди Ди»

До сих пор весь мир строит разнообразные гипотезы о том, как принцесса Диана могла погибнуть в одном из самых безопасных автомобилей Mercedes-Benz W140. Авария произошла 31 августа 1997 года. Машина на большой скорости въехала в парижский тоннель, где ударилась о колонну. Все пассажиры, включая Диану, скончались.

По официальной информации, автомобиль превысил скорость, пассажиры не были пристегнуты.

Mercedes. СС0

Авария космического масштаба

Над несколькими штатами в США 9 октября 1992 года пролетел метеорит. Он не сгорел в атмосфере, а обрушился в припаркованный в Нью-Йорке Chevrolet Malibu. Хозяйка приобрела его буквально накануне за 400 долларов, а уже после «космического ДТП» продала за 10 тыс.