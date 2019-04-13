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Автоновости

В ГИБДД рассказали подробности аварии с пострадавшими детьми в центре Барнаула

В столкновении двух иномарок у пересечения улиц Челюскинцев-Молодежная пострадали пять человек. Двоих госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Барнаулу.

Авария в Барнауле 12 апреля.
Авария в Барнауле 12 апреля.
Данил Фомин в vk.com/barneos22

По данным ведомства, столкновение произошло в 22:40 у дома по ул. Молодежной, 147. Предварительно установлено, что водитель-женщина 1974 года рождения, за рулем Corolla Spacio, врезалась в NissanStagea, под управлением водителя, 1983 года рождения.

В результате ДТП пострадали 5 человек. Пассажиры Spacio: женщина 1981 года рождения (госпитализирована), женщина 1980 года рождения (помощь оказали в больнице), девочка 2009 года рождения (госпитализирована), мальчик (оказали помощь на месте).

Пострадал также водитель Nissan. Ему оказали помощь в больнице.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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