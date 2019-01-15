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Автоновости
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В ГИБДД Барнаула рассказали подробности ДТП с участием 4 автомобилей

В Барнауле вечером 14 января столкнулись 4 автомобиля. В ДТП пострадали несколько человек, пишет ГИБДД города.

ДТП в Барнауле на Калинина 14 января.
ДТП в Барнауле на Калинина 14 января.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Авария произошла в 17:28 в районе дома № 22Б на проспекте Калинина. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Toyota Nadia выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4 под управлением 28-летнего мужчины и Toyota Caldina, которой управлял 27-летний водитель. От удара Toyota RAV4 врезалась в Lada Largus, за рулем был 27-летний мужчина.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажирка Toyota RAV4, а также водитель и пассажир Toyota Nadia. Пострадавшим оказали помощь в горбольнице № 1.

Водитель Toyota Nadia не прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении мужчины составили административный материал.

Полицейские проводят проверку.

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