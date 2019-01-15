В ГИБДД Барнаула рассказали подробности ДТП с участием 4 автомобилей

Авария произошла в 17:28 в районе дома № 22Б на проспекте Калинина. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Toyota Nadia выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4 под управлением 28-летнего мужчины и Toyota Caldina, которой управлял 27-летний водитель. От удара Toyota RAV4 врезалась в Lada Largus, за рулем был 27-летний мужчина.
В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажирка Toyota RAV4, а также водитель и пассажир Toyota Nadia. Пострадавшим оказали помощь в горбольнице № 1.
Водитель Toyota Nadia не прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении мужчины составили административный материал.
Полицейские проводят проверку.