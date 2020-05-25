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Автоновости

В ГИБДД поблагодарили барнаульского «молодчагу», который поймал на дороге неадекватного водителя

Госавтоинспекция Алтайского края выразила благодарность барнаульцу за помощь в задержании водителя, который чуть не сбил пешехода 23 мая.

ДПС.
ДПС.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Горожанин заметил «Жигули» на пересечении пр. Ленина и улицы Партизанской. Автомобиль хаотично двигался по дороге, водитель грубо нарушал правила дорожного движения.

Бдительный барнаулец незамедлительно сообщил о происходящем сотрудникам ДПС, позвонив в дежурную часть. После чего решил проследовать за подозрительным автомобилем.

На пересечении ул. Партизанская и Гоголя нарушитель резко остановился, а предследовавший его водитель подбежал к автомобилю и выдернул ключи из замка зажигания, «тем самым предотвратив непоправимые последствия, которые могли возникнуть в результате опасного вождения нарушителя».

Вскоре подъехали инспекторы ДПС, которые задержали водителя.

«В ходе разбирательства было установлено, что транспортным средством ВАЗ-2110 управлял житель краевой столицы — мужчина, 1973 года рождения, находящейся в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Водителя оформили по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), а автомобиль помещен на специальную стоянку.

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