В ГИБДД поблагодарили барнаульского «молодчагу», который поймал на дороге неадекватного водителя

Госавтоинспекция Алтайского края выразила благодарность барнаульцу за помощь в задержании водителя, который чуть не сбил пешехода 23 мая.

Горожанин заметил «Жигули» на пересечении пр. Ленина и улицы Партизанской. Автомобиль хаотично двигался по дороге, водитель грубо нарушал правила дорожного движения.

Бдительный барнаулец незамедлительно сообщил о происходящем сотрудникам ДПС, позвонив в дежурную часть. После чего решил проследовать за подозрительным автомобилем.

На пересечении ул. Партизанская и Гоголя нарушитель резко остановился, а предследовавший его водитель подбежал к автомобилю и выдернул ключи из замка зажигания, «тем самым предотвратив непоправимые последствия, которые могли возникнуть в результате опасного вождения нарушителя».

Вскоре подъехали инспекторы ДПС, которые задержали водителя.

«В ходе разбирательства было установлено, что транспортным средством ВАЗ-2110 управлял житель краевой столицы — мужчина, 1973 года рождения, находящейся в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Водителя оформили по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), а автомобиль помещен на специальную стоянку.